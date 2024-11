Si tratta di esili sagome vegetali, adornate di fiori e frutta, portate dai giovani sino all’interno della chiesa, per la benedizione. I riti della Pasqua nel borgo reggino fondono cultura pagana e cristiana. Il racconto del videoreporter di LaCTv Caracciolo

La domenica delle Palme a Bova è un tripudio di colori. Nel borgo antico, accanto ai sacerdoti che in processione percorrono le vie ai fini della benedizione delle palme e dei ramoscelli d’olivo, emergono strane figure, esili sagome vegetali variopinte, adornate di fiori e frutta e portate dai giovani bovesi sino all’interno della chiesa, per una solenne benedizione.

Sono le cosiddette "Pupazze" e rappresentano nella loro intima simbologia le due culture che hanno avvinto nei secoli l'area grecanica della Calabria: quella pagana e quella cristiana. Dopo la benedizione, momento emozionante e solenne, le figure vengono smembrate proprio dagli stessi partecipanti e ridotte in "steddhi" che ciascuno porta con sé e colloca in camera da letto o in campagna. La "steddha" di valore beneagurante ripropone la duplicità insita in tutto il rito poiché l'elemento naturale, umile e terrestre, per effetto dell'acqua benedetta, diviene un amuleto sacro da preservare e custodire nei luoghi dell'intimità e nei luoghi di lavoro, laddove, in altri termini, l'essere umano esprime i sentimenti più forti e più veri.