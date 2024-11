Il prossimo 2 gennaio Emilio Sperone, ricercatore Unical del Dibest (Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra) sarà nuovamente ospite, assieme ad alcuni dei suoi collaboratori, del programma Geo&Geo di Rai Tre.



L'intervento, previsto intorno alle 16:30, affronterà il tema "squali e cambiamenti climatici". Sperone illustrerà non solo i risultati delle sue ricerche ma riferirà anche in merito all'ultimo congresso europeo sugli squali, organizzato presso l'Unical dal 16 al 18 ottobre 2019, che ha visto la presenza dei maggiori studiosi ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo.



Sperone studia questi animali da diversi anni ed è impegnato in una serie di ricerche in collaborazione con l’Università di Siena e il Centro studi sugli squali di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. La partecipazione del ricercatore Unical al programma (la sesta negli ultimi cinque anni) testimonia l'ampio e vivo interesse dell'opinione pubblica e dei media ai risultati di questa nuova emergente linea di ricerca del Dibest dell’Unical che stimola la necessità di guardare allo squalo e all’ambiente in cui vive lontano preconcetti che in particolare anche alcuni prodotti cinematografici hanno contribuito ad affermare.