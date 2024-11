VIDEO | Il progetto della Pro loco di Serra San Bruno punta a far conoscere anche a chi vive lontano, i sapori più autentici e genuini del territorio

Un canale dove raccontare le prelibatezze del territorio, le curiosità e le tradizioni gastronomiche serresi. Con questo obiettivo la Pro loco di Serra San Bruno ha creato un canale Youtube dedicato. Un modo per valorizzare al meglio i piatti presenti sulle tavole calabresi e per renderli fruibili anche oltre i confini nazionali. Idee semplici, sapori della terra che descrivono un intero territorio. La prima video-ricetta – dedicata a “Lu turriuni fierru” (torrone)- è stata pubblicata raccogliendo un discreto successo anche sulla pagina Facebook del sodalizio.

«Siamo coscienti – commentano i membri Pro loco – che le nostre tradizioni gastronomiche debbano, per essere meglio conosciute, sbarcare sui diversi social. Abbiamo a tal fine allestito un canale Youtube sul quale posteremo mensilmente una o più video-ricette dei nostri piatti». Un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo: «Viste le imminenti feste natalizie abbiamo proposto la ricetta del “Turriuni fierru”, un torrone di facile preparazione ma squisito e genuino, grazie agli ingredienti naturali usati. Speriamo che questo nuovo progetto – aggiungono - possa far riassaporare ai nostri concittadini che si trovano fuori la nostra amata terra, un po’ del loro passato serrese, e faccia conoscere anche a chi non lo è, le nostre prelibatezze». g.d'a.

Il primo video pubblicato