Stasera a Nocera Terinese la cerimonia di consegna dei riconoscimenti intitolati alla memoria del mago degli effetti speciali che realizzò E.T.

Uno dei premi più ambiti perché intitolato alla memoria di un grande calabrese d’adozione, Carlo Rambaldi, il mago degli effetti speciali che ha contribuito a rendere famoso l’estro italiano nel mondo. Un momento magico, la notte di San Lorenzo, da vivere in uno scenario suggestivo, quello di Villa Grandinetti a Nocera Terinese. Un fine benefico e tanti ospiti di prestigio.

Sono questi gli ingredienti della quarta edizione dell’evento “E. T. Sotto le stelle – Premio Carlo Rambaldi” che si terrà stasera (ore 21) nella cittadina tirrenica. In lizza tra i premiati c’è anche l’editore del network LaC, Domenico Maduli.

In sua rappresentanza, a ricevere il riconoscimento, ci saranno i direttori della testata web LaC News24 e del Tg di LaC, rispettivamente Pasquale Motta e Cristina Iannuzzi.