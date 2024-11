Il libro “33 pirati” di Giudo Quarzo sale sul podio del prestigioso Premio letterario “Anna Osti” promosso dalla Biblioteca comunale di Costa di Rovigo. Si tratta di un ulteriore riconoscimento nazionale per la casa editrice indipendente Coccole books. Un risultato che impreziosisce percorso e impegno dell’esperienza culturale con sede a Belvedere Marittimo dei titolari Ilario Giuliano e Daniela Valente che si prodigano nella promozione della cultura della lettura attraverso iniziative rivolte soprattutto alle scuole, come le Olimpiadi del Libro.

Il premio letterario “Anna Osti”

Il Premio letterario Anna Osti nasce nel 2003 come proposta della Biblioteca comunale di Costa di Rovigo, attuale Biblioteca Manfred B. Buchaster, per dare risalto a importanti personalità femminili che nel passato hanno rivolto attenzione e azioni costruttive alla comunità. Giunto alla 19esima edizione, il Premio è ispirato e dedicato ad Anna Osti, insegnante illustre che ha dedicato la sua vita all’educazione, decidendo poi di dare in eredità la sua casa perché ne diventasse una scuola materna per i bambini del paese.

Nei difficili primi decenni del XX secolo ha ideato e realizzato un ambiente di cura e sostegno rivolto in particolare all’infanzia e all’adolescenza di Costa, sostenendo le famiglie dei soldati pesantemente colpite dalla Prima guerra mondiale, da lutti e distruzioni. Rivolto ad editori, autori e illustratori di libri editi in Italia nel 2021/2022 per la fascia 5/10 anni, il Premio quest’anno prevedeva tre sezioni, ognuna rivolta ad un pubblico diverso, ma legate dal filo conduttore comune della capacità di esprimersi per immagini e parole.

Viaggio tra pirati

Impreziosito dalle illustrazioni di Maddalena Pavanello, vincitrice del Premio Ronzinante, il racconto di Quarzo accompagna i piccoli lettori in questo viaggio tra pirati e corsari: tipi allegri, stravaganti, qualche volta pericolosi, per farci sognare mari in tempesta o isole lontane, fantastiche avventure, con il vento tra le vele e un teschio sul pennone della nave.