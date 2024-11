Niente giocattoli e dolciumi, quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Barbieri ha regalato un opuscolo pensato per gli scolari

Quest’anno sarà un Natale particolare per i bambini, e c’è chi come il comune di Rose, piccolo centro alle porte di Cosenza, ha pensato di realizzare un libricino con filastrocche, attività creative e pagine da colorare da regalare a tutti i bambini del comune.

In questi giorni, nell'ambito delle iniziative del Borgo Educativo Natalizio, si sta distribuendo questo opuscolo realizzato dall’amministrazione comunale e destinato ai ragazzi delle scuole di Rose: un libricino piaciuto così tanto che è andato a ruba.

«All’interno sono riportate filastrocche, storie della tradizione e pagine da colorare – spiega il sindaco Roberto Barbieri – per questo lavoro va ringraziata tutta la giunta e su tutti l’assessore alla pubblica istruzione Rosaria Marsico.

Nelle pagine del libricino, oltre a elementi di svago, distrazione e testimonianza delle tradizioni natalizie, l’amministrazione ha voluto dare la possibilità ai bambini di Rose di far sentire la propria voce, offrendo proposte per l'intitolazione di vie del nostro paese, nell'ambito di un programma di aggiornamento della toponomastica, che sarà avviato nel prossimo anno.

«Avremmo voluto farlo in presenza – spiega il sindaco Barbieri andando direttamente nelle scuole, ma non ci è stato possibile: questo era l’unico modo per poter ricevere i loro suggerimenti. Ci auguriamo che ne arrivino tanti».