“Light”: è questo il tema del quarto episodio di “Fierce woman”, il format ideato e realizzato da “ElleP event &wedding”. L’appuntamento è per domani, domenica 27 maggio, con inizio alle ore 20.30 al “KOMÔ, di via Crisafi 24 a Reggio Calabria. Le ospiti per il quarto appuntamento sono la pittrice Tina Sgrò, la fiorista Nelly Falzea e le orafe Tripodi. «Il tema per il quarto episodio di “Fierce Woman”, ha affermato Laura Pizzimenti- ideatrice del format- è la luce. La luce che serve all’artista Tina Sgrò per creare l'opera , la luce che viene emanata dalle pietre preziose e dai metalli nobili lavorati dalle orafe Tripodi del “Crogiuolo”, la luce quale linfa vitale per i fiori di Nelly Falzea. Ma, soprattutto, la luce che brilla dentro ogni donna “Fierce” e tutte queste donne, che con il loro sapere, la loro arte, e la loro passione e determinazione, la possiedono e la fanno divenire la loro arma vincente». L’evento quindi, prevede una conversazione culturale con le artiste reggine. Un’altra presenza importante sarà inoltre l’Unicef. “Fierce Woman” infatti ospita l’Unicef poiché «dietro ad ogni bambina felice si cela una futura donna Fierce». L’appuntamento prevede la selezione musicale da lounge bar a cura di Antonio Lubrano. Le ospiti verranno presentate al pubblico attraverso allestimenti e reportage fotografici del fotografo professionista Alfredo Muscatello. La luce di “Fierce woman” torna a brillare.