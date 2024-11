La nuova stagione andrà in onda in autunno ed in queste settimane il clip promozionale con tanto di fermo-immagine sulla Perla del Tirreno sta facendo il giro del web

L’emittente tv Cnn sceglie l’immagine di Tropea per lanciare la nuova serie “Searching for Italy” con la stella del cinema Stanley Tucci. La nuova stagione della fortunata serie andrà in onda in autunno ed in queste settimane il clip promozionale con tanto di fermo-immagine sulla Perla del Tirreno sta facendo il giro del web e delle emittenti televisive di tutto il mondo. L’associazione di idee è immediata. Rimanda ai panorami, alle acque turchesi del mare della Costa degli Dei, ma anche al paniere di prodotti, icone di questo territorio. Tra tutte, la Cipolla rossa di Tropea Calabria Igp.

Tropea protagonista

«Essere scelti da produzioni televisive internazionali per prestare la propria immagine, in particolare, quella dell’Affaccio dei sospiri, considerato tra i più belli e suggestivi al mondo, per rappresentare la “Destinazione Italia”, l’identità culturale e la forza delle tradizioni a tavola del Belpaese che resistono al tempo e alle generazioni, è un risultato importante che premia l’impegno e gli sforzi condotti fino a qui. Promuovere l’intero territorio, i suoi marcatori identitari distintivi e la storia della Calabria Straordinaria, missione possibile». Queste le parole del sindaco Giovanni Macrì ha espresso soddisfazione per la scelta della Cnn di dedicare la cartolina di lancio della seconda edizione del programma statunitense che segue le orme di Stanley Tucci. L'attore e regista americano di origini calabresi viaggia per l'Italia visitando ogni regione ed esplorandone le culture, la cucina e la storia. Tra le tappe, figura anche Tropea.

Stanley Tucci e il legame con la Calabria

Già vincitore di 2 Golden Globe e candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per il Film Amabili Resti, Stanley Tucci deve le sue origini proprio alla Calabria sia da parte del padre che della madre Joan Tropiano (proveniente da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria). Il nonno, Stanislao Tucci, era di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna, Teresa Pisani, era nativa di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.