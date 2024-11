La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa in programma dal 3 al 5 giugno prevista sabato 18 maggio

“Calabria da scoprire: la tradizione attraverso l’innovazione”: è questo il titolo della conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrò sabato 18 maggio alle ore 16 all’hotel President di Rende. Ad intervenire il direttore artistico Antonio Valentino e Franco Manna, presidente dell’Associazione “Dianora” organizzatrice.

Al centro esposizioni fotografiche, proiezioni di video realizzati mediante l’uso di droni, modellini dei principali edifici storici calabresi realizzati in scala con l’uso di stampanti 3D. Le nuove tecnologie verranno plasmate al servizio delle bellezze della Calabria, per permettere ai visitatori di avere a pochi passi una dall’altra le tante meraviglie della regione. L’attesa prima edizione, è in programma dal 3 al 5 giugno nella splendida cornice del Castello Svevo di Cosenza.