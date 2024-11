Format d’inchiesta a cura di Pasquale Motta: ritorna ogni mercoledì e venerdì L’inviato speciale alle ore 23 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Il direttore di lacnews24.it percorrerà la Calabria in lungo e in largo per raccontare il bianco e il nero, le verità scomode, ma anche i colori di una terra bella e violata, ricca e depredata, per raccontare i luoghi comuni e i pregiudizi dei quali, da sempre, questa terra è vittima.