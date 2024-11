In Piazza del Popolo la cerimonia del riconoscimento ideato da Salvatore Magarò e assegnato a coloro che si distinguono nel contrasto alla 'ndrangheta e all'illegalità. Sarà consegnato al vescovo di Noto, monsignor Staglianò, a Filippo Cogliando, Rosaria Scarpulla e Domenico Luppino

Torna l’appuntamento con il Pacchero d’Argento, giunto alla decima edizione. Si svolgerà a Paola, il prossimo 19 agosto. Il premio, ideato da Salvatore Magarò, presidente dell’Associazione Più di Cento – Tana per la legalità, sarà conferito per il loro impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e alla illegalità, al vescovo della Diocesi di Noto Antonio Staglianò, originario di Isola Capo Rizzuto, a Filippo Cogliandro, chef reggino ambasciatore della ristorazione antiracket ed ideatore delle cene della legalità, a Domenico Luppino, imprenditore agricolo e testimone di giustizia, a Rosaria Scarpulla, madre di Matteo Vinci, ucciso a Limbadi da un’autobomba il 9 aprile del 2018. Saranno inoltre presenti autorità civili e militari del territorio. La manifestazione sarà introdotta dai saluti del sindaco di Paola Roberto Perrotta e di Giovanni Marzullo, portavoce dell’associazione. Conduce Pietro Melia con gli intermezzi musicali a cura del maestro Giorgio Di Stilo. Il pacchero d’argento è sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati. La manifestazione si svolgerà in Piazza del Popolo con inizio alle ore 20.30. (Nella foto un momento dell'edizione 2017).