VIDEO | Nella biblioteca De Nobili di Catanzaro presentato il programma dell’evento culturale letterario. Previsto un ampio ventaglio di argomenti e protagonisti, anche per il settore della narrativa per ragazzi

Numeri ed organizzazione anche stavolta piuttosto importanti per l’edizione XXII del Progetto Gutenberg, che ogni anno polarizza il mondo della scuola e la società civile calabresi, con una fiera del libro che ha come protagonisti docenti e studenti delle scuole calabresi coinvolte in un’originale esperienza di rete estesa a tutto il territorio regionale.

Da sinistra Falbo, Monteverdi, Vitale, Scozzafava e Iozzo

Il progetto

Progetto Gutenberg - in programma dal 19 al 23 maggio prossimi - rinnovando la sua scommessa culturale nata nel profondo Sud e che, anno dopo anno, si è imposta come una buona pratica di educazione alla lettura, fortemente innovativa. Un modello che, dalla Calabria, intende espandersi e raccogliere testimonianze e contributi in grado di imprimere una dimensione sempre più nazionale al progetto. Dopo le prime anticipazioni diffuse a livello nazionale, in occasione di un incontro tenutosi presso la Delegazione romana della Regione Calabria, il programma integrale è stato presentato alla Biblioteca comunale “De Nobili” di Catanzaro in una conferenza stampa moderata dal giornalista Domenico Iozzo.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul portale Gutenberg Calabria (clicca qui)

Gutenberg è un laboratorio di studio e comprensione critica del libro che parte proprio tra i banchi delle scuole di ogni ordine e grado per poi culminare in una settimana di incontri in cui gli studenti discutono con gli autori, organizzano laboratori, mostre, spettacoli e vendono libri in spazi scolastici e cittadini.

I numeri confermano il successo e la crescita di un piccolo miracolo culturale partito dal basso che, nell’era dell’intelligenza artificiale, genera connessioni reali e mobilita intere comunità tra 50 autori ospiti, 200 incontri, 40 istituti scolastici e oltre 14mila studenti partecipanti. Dalle città alle aree interne e periferiche, un unico filo che collega la Calabria al panorama nazionale e ricuce le distanze attraverso il libro e il dibattito.

L’iniziativa è stata ideata da Armando Vitale, per tanti anni dirigente della scuola capofila, il Convitto Nazionale-Liceo Classico “P. Galluppi” di Catanzaro – oggi guidato da Stefania Cinzia Scozzafava - e attuale presidente dell’associazione Gutenberg Calabria che promuove e organizza il calendario di attività, con il sostegno del Comune di Catanzaro e il coinvolgimento delle scuole della rete, delle istituzioni regionali, dei partner che credono nella crescita culturale della comunità.

In conferenza anche la dirigente scolastica di Petronà Rosetta Falbo, direttrice artistica del settore ragazzi del Progetto che ogni anno affronta un tema diverso e seleziona i contributi editoriali più attuali e qualificati: l’edizione 2025 ha come sottotitolo “Ombre e luci del domani”.

La ricetta speciale di Gutenberg è quella di muoversi volutamente fuori dagli schemi della didattica tradizionale, promuovendo, fin dalla scelta dei testi letti a scuola, un approccio multidisciplinare e volto all’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. Dai volumi di narrativa a quelli di storia e filosofia, passando per la legalità, la matematica, l’arte e la graphic novel con un target di lettori variegato che va dai 5 ai 18 anni.

I protagonisti dell’edizione 2025

Le scuole calabresi avranno modo di dialogare con autori, docenti, intellettuali del calibro di Piero Bevilacqua, storico insigne e autore del recente “La guerra mondiale a pezzi e la disfatta dell'Unione Europea”, un testo prezioso sui conflitti in corso, che coniuga con rigoroso approccio analitico riflessione storica e passione civile; Anna Foa, finalista al Premio Strega-Saggistica con il suo ultimo libro “Il suicidio di Israele” che analizza la crisi profonda dello Stato ebraico; Romana Petri, autrice de "La ragazza di Savannah", biografia romanzata di Flannery O'Connor nel centenario della nascita della grande scrittrice americana; Stefania Auci con il fenomeno letterario legato alla saga storica de “I leoni di Sicilia”; lo storico Giulio Ferroni con la sua riflessione su “Natura vicina e lontana. Umanesimo e ambiente dagli antichi greci all'intelligenza artificiale”; Adrian Bravi, candidato con il romanzo “Adelaida” nella dozzina del premio Strega 2024.

Ci saranno anche figure legate all’attualità e alle inquietudini giovanili, tra cui Gino Cecchettin, Camilla Mancini e Maria Pia Turiello, le penne calabresi che hanno travalicato i confini, come Domenico Dara che aprirà la giornata di inaugurazione.

Ricchissima anche la sezione dedicata alla letteratura per ragazzi che persegue l’obiettivo di promuovere il libro come strumento di formazione individuale e collettiva, oltre che di inclusione sociale.

Tanti i temi al centro delle attività dedicate ai più piccoli: Gigliola Alvisi parlerà della figura di Giacomo Matteotti e di collaborazione sociale; Michele D’Ignazio di integrazione e accoglienza; Nicoletta Bortolotti racconterà i bambini di Gaza; Francesca Aiello stimolerà l’immaginazione attraverso il suo straordinario picture book; il brillante attore e conduttore televisivo Fabrizio Biggio proporrà la sua gioiosa performance letteraria; Anselmo Roveda, scrittore e vicedirettore della rivista Andersen, curerà laboratori di lettura interattivi, Anna Sarfatti parlerà dei diritti dei bambini in ospedale.

Dalla scuola ai luoghi della città, Gutenberg sarà anche l’occasione per far vivere il territorio contaminando con l’arte e il sapere gli spazi di aggregazione e di convivialità. Non solo, i libri varcheranno i confini anche della Casa circondariale Ugo Caridi e del reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Dulbecco” di Catanzaro, connotando l’intera proposta culturale di un importante e prezioso significato civile e sociale.