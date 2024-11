Come ogni anno l’Università della Calabria si presenta ai futuri studenti con gli “Open days”, le tradizionali giornate estive dedicate all’orientamento delle matricole, per aiutarle a sciogliere ogni dubbio sul percorso formativo e ad effettuare una scelta consapevole tra i tantissimi corsi di studio che l’Unical offre.

Dal 22 luglio al 9 agosto e dal 19 al 26 agosto prossimi, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il Campus di Arcavacata aprirà le porte agli studenti e alle loro famiglie.

Per assistenza e informazioni sulle immatricolazioni

Presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta”, tutte le strutture dell’Ateneo coinvolte nella fase di immatricolazione – dai Dipartimenti ai Servizi didattici, dal Centro Residenziale a quello per i servizi per gli studenti con disabilità e l’Ufficio Orientamento - saranno presenti per fornire assistenza e informazioni sui corsi di studio, sulle modalità di partecipazione al bando di ammissione, sulle tasse e i contributi universitari, sulle borse di studio, sui servizi erogati (mensa, alloggio, ecc.), sulle attività di sostegno previste per gli studenti con disabilità.