È morto all'età di 93 anni, a Massafra (Taranto), dove viveva e dove era nato il 21 febbraio 1932, Cosimo Damiano Fonseca, che fu il fondatore e il primo rettore dell'Università degli Studi della Basilicata, aperta nei primi anni Ottanta durante la ricostruzione post terremoto 23 novembre 1980. Accademico dei Lincei e Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, Fonseca era noto anche in campo internazionale per ricerche e studi nel campo storico, con particolare riferimento al Medioevo, e per essere uno dei più grandi studiosi di Gioacchino da Fiore.

Creò anche l'Istituto internazionale di studi federiciani del Consiglio nazionale delle ricerche, curò l'edizione critica delle ''Constitutiones Melphitanae'' per conto del Consiglio regionale della Basilicata e pubblicò per l' Enciclopedia Treccani ''la Federiciana''.

Dal 1984 al 2021 fu direttore del Comitato Scientifico e poi presidente del Comitato d'onore del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. Nel 2005 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di San Giovanni in Fiore.

Il ricordo del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti

«Il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti piange la scomparsa del Magnifico prof Cosimo Damiano Fonseca, Direttore del Comitato scientifico Studi dal 1984 al 2021 e Presidente del Comitato d'onore del Centro». È quanto riporta una nota del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. «Accademico dei Lincei, docente di Storia medievale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e poi all'Università di Lecce, il prof. Cosimo Damiano Fonseca nel 1982 ha fondato l'Università degli Studi della Basilicata di cui è stato Rettore sino al 1994. Ha Continuato con la cattedra di Storia medievale all'Università di Bari sino al 2004. Membro del comitato scientifico del Centro Internazionale di studi gioachimiti di San Giovanni in Fiore ne ha assunto la direzione succedendo al prof. Raoul Manselli dando ulteriore impulso agli studi su Gioacchino da Fiore e sul gioachimismo, alla edizione critica delle sue opere, al ritrovamento dei resti archeologici del protomonastero di Jure Vetere e alla pubblicazione dell'Atlante delle Fondazioni dell'Ordine Florense su tutto il territorio nazionale».

«Centro di convergenza dei suoi studi accademici e della direzione di prestigiosi istituti culturali è stato il Mezzogiorno Medievale con particolare attenzione al periodo bizantino e normanno-svevo, di cui ha indagato istituzioni e forme di vita religiosa e laica. Fondamentali sono stati i suoi studi sugli insediamenti rupestri e sulla civiltà delle grotte nel Sud dell'Italia. I protagonisti a cui si è maggiormente dedicato e che hanno maggiormente inciso sullo sviluppo della civiltà e della cultura europea sono Gioacchino da Fiore e Federico II di Svevia».

«Nel 2005 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di San Giovanni in Fiore. Il Centro Internazionale di Studi Gioachimiti è diventato, anche grazie al suo apporto, il punto di riferimento degli studi sulle opere ed il messaggio di Gioacchino da Fiore. Il presidente del Centro Giuseppe Riccardo Succurro, il direttore del Comitato scientifico Gian Luca Potestà, il presidente onorario Angelo Salvatore Oliverio e l'Assemblea dei Soci, nel ricordarlo, esprimono perenne riconoscenza al prof Fonseca».