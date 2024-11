Tanta la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico per la serata inaugurale del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, il festival delle opere prime e seconde giunto quest’anno alla sua 20esima edizione. La presentatrice Carolina Di Domenico e il direttore artistico Gianvito Casadonte hanno dato il benvenuto alla platea, ripercorrendo i momenti più emozionanti vissuti finora. «Questa è la mia terra - ha detto il fondatore della kermesse -. Qui è più faticoso, però è più bello perché riusciamo a fare arrivare film che non verrebbero distribuiti diversamente in Calabria. Tutto ciò grazie ad un ragazzo che sognava di far tornare la Calabria Magna Graecia e in parte c’è riuscito». Sul palco anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha evidenziato l'esempio del Festival quale «stimolo per crescere, migliorare ed essere sempre all’altezza di un evento così tanto importante».

Novità di questa edizione, il progetto “Magna Graecia Food Feast” realizzato in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. L'assessore Gianluca Gallo ha ricordato come la Calabria sia «una terra ricchissima e straordinaria, di cui è importante riscoprire la tradizione rurale e agroalimentare. Una sfida che ci siamo posti e che vogliamo portare avanti». È stata la volta, poi, sul palco dell’attrice italiana Ivana Lotito che ha espresso il suo entusiasmo e orgoglio nell’essere stata scelta come Madrina per l’edizione 2023: «Venti anni fa questo festival veniva inaugurato in maniera artigianale e poi negli anni è diventata una poderosa e complessa macchina della cultura».

Il cambiamento nel mondo del giornalismo e del cinema, oltre che l’apertura al ruolo delle donne in posizioni precedentemente riservate solo agli uomini, il legame tra cibo e il cinema, sono stati invece al centro del dialogo condotto da Antonio Capellupo con l’ospite Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani oltre che Direttrice artistica dei Nastri d’Argento. La giornalista e scrittrice ha auspicato il ritorno in sala del pubblico: «Raccontare il cinema nelle arene dovrebbe essere qualcosa che, quando cambia la stagione, non dobbiamo dimenticarci».

Delli Colli ha ricevuto la Colonna d’oro realizzata dal Brand Gb Spadafora per l'appassionato impegno nella divulgazione e promozione della cultura e delle professionalità del cinema italiano. A consegnarla il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, l’orafo Peppe Spadafora e la madrina Ivana Lotito. Ospite della serata anche Giovanni Veronesi: il regista e sceneggiatore autore di tante commedie di successo, nel ritirare la Colonna d'oro ha voluto ricordare Francesco Nuti - recentemente scomparso - a cui il MGFF ha reso un doveroso omaggio.

È seguita la performance musicale di Levante, che ha proposto dal vivo anche la canzone "Leggera", per cui ha ricevuto la candidatura ai Nastri d’Argento come colonna sonora di “Romantiche”, il primo film in concorso al Festival proiettato ieri. A presentarlo la regista e protagonista, Pilar Fogliati, che al suo debutto ha vinto il Nastro d'Argento come migliore attrice in un film commedia, affiancata dallo stesso Veronesi in qualità di co-sceneggiatore. Le due artiste, oltre alla Colonna d'Oro, hanno ricevuto anche il Premio Consorzio Naturium Bio consegnato da Anita Minisci, imprenditrice e responsabile del progetto Nostrum Bio e dall’assessore Gallo.

Ad aprire la sezione documentari al Chiostro del Complesso San Giovanni è stato, inoltre, il giornalista Rai Leonardo Metalli con il suo speciale “Voglio vivere così… e felice canto!” dedicato a Luciano Pavarotti. «Racconti di vita e di una realtà che supera la funzione - ha commentato -. Cerchiamo di stupire con effetti speciali, ma ci sono vere storie che possono stupire ancora di più».

Il Magna Graecia Film Festival proseguirà stasera all'Arena Porto con tanti ospiti d'eccezione, tra i quali il regista Matteo Garrone, il cantautore Matteo Paolillo e il cantante emergente gIANMARIA.