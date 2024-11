Si amplia l'offerta formativa dell'università Magna Graecia di Catanzaro che quest'anno oltre a far registrare un aumento nel numero di posti disponibili, ha anche attivato nuovi corsi di laurea. Ad esempio, per Medicina e Chirurgia sono 280 i posti disponibili per gli studenti comunitari e 28 per gli studenti non comunitari, con un aumento di 70 posti per gli studenti comunitari e 7 per quelli non comunitari rispetto allo scorso anno accademico.

Nuovi posti per le professioni sanitarie

«Un aumento così importante dei posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia – ha commentato il rettore dell'università Magna Graecia, Giovambattista De Sarro – è un risultato significativo per il nostro ateneo che permetterà così di offrire a tanti altri giovani una formazione medica di qualità, in un ambiente stimolante e dinamico, che ha saputo dimostrare grande valenza assistenziale e scientifica in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. È chiaro – ha spiegato il rettore – che ci siamo fatti trovare pronti a questa ulteriore richiesta di formazione per una professione quella medica divenuta ormai essenziale in questa battaglia che tutti stiamo combattendo contro il coronavirus».

I corsi

E non solo Medicina aumenta i posti. Anche i posti per le professioni sanitarie vedono incrementare la dotazione di posti di 50 unità, per un totale di 375 posti disponibili per il corso di laurea in Infermieristica. Tra le opportunità di scelta, a completamento del percorso triennale, nell’offerta formativa rimane confermato il corso di laurea magistrale biennale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, che vede aumentare di 50 unità i posti disponibili rispetto allo scorso anno accademico: saranno così 100 complessivamente i posti disponibili per l'anno accademico 2020/2021.

Biotecnologie

Un ulteriore incremento dei posti riguarderà il corso di laurea in Biotecnologie che passa a 150 posti disponibili, con un aumento di 50 unità rispetto agli anni scorsi, considerata la grande richiesta di iscrizioni da parte degli studenti, che premia la forte capacità attrattiva dell’Ateneo per la sua qualità didattica.

Nuovo corso di laurea

E, infine, per ampliare l’offerta, è stato attivato anche il nuovo corso di laurea magistrale biennale in Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate con 80 posti disponibili. Si tratta di un corso che abbraccia più classi di lauree, che abiliterà anche per il supporto a soggetti con disabilità e difficoltà motorie, svolto nella formula interateneo, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.