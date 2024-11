Tappa a Cetraro nella prossima puntata di Meravigliosa Calabria in onda domenica alle 21 su LaC Tv. Antichissima cittadina, dalla storia millenaria, vissero a lungo i Brettii, popolo nomade dedito all’agricoltura e alla lavorazione della terra cotta.

Su di un colle, che sovrasta l’attuale centro urbano, avevano costruito il loro villaggio, da lì dominavano il mare e i monti vicini. Parliamo del V secolo a.C. La storia dei Brettii venne fuori casualmente alcuni fa quando vennero ritrovate 12 tombe che furono aperte, e nelle quali,erano contenuti molti reperti. Da questo ritrovamento si ebbe l’idea di far sorgere un Museo, denominato dei “Brettii e del mare” che andremo a visitare in questa puntata.

Ma la storia antica di Cetraro non può che passare anche dai sette secoli di giurisdizione dei Benedettini di Montecassino. Il perché di tutto ciò è dovuto alla donazione che la principessa Sikelgaita, ricevuto in dono Cetraro dal normanno Roberto il Guiscardo, lo donò nel 1086 alla Abbazia di Montecassino.

Un vicario, nominato dall’Abate,governava il centro tirrenico dal 1086 e per sette secoli. Capiremo, per questo, che il patrono è proprio San benedetto da Norcia, la cui statua è venerata nella millenaria chiesa matrice,a lui dedicata e,costruita proprio dai Benedettini sulla sommità di Cetaro, in quel tempo.

Osserveremo la chiesa in tutto il suo splendore e percorreremo insieme, a molte imbarcazioni, la storica processione sul mare che Cetraro dedica al suo patrono ogni 11 luglio.

