Quella di Gaetano Filangieri è una figura importantissima in ambito giuridico e filosofico. Nato a Cercola nel 1752 e scomparso a Vico Equense il 21 luglio del 1788, è ritenuto uno dei massimi giuristi e pensatori italiani dell'Illuminismo. Le sue idee ebbero modo di viaggiare per il mondo, di ispirare rivoluzioni e finanche costituzioni. La sua opera "La Scienza della Legislazione", composta da otto volumi, rappresenta in Europa un punto di riferimento in materia giurisprudenziale e di filosofia del diritto. Ciò che emerge nella pubblicazione di Filangieri sono le numerose ingiustizie sociali diffuse nella Napoli Borbonica e nelle altre capitali europee dove aristocrazia e clero godevano di notevoli privilegi.

L'autore spinge con l'autorevolezza del suo pensiero verso la creazione di un modello di monarchia illuminata da conseguire attraverso un'opera riformatrice. Ad essere sollecitati sono inoltre una riforma progressiva della procedura penale, un'equa ripartizione delle proprietà terriere, il miglioramento ed il rafforzamento dell'educazione pubblica. L'obiettivo delle leggi, secondo il giurista, deve essere rivolto ad assicurare la libertà civile e l'educazione.



Recentemente il giornalista ed ex sindaco di Satriano Michele Drosi ha inteso riassumere il pensiero di Filangieri nel suo ultimo libro, edito da Ap Editrice, dal titolo “Gaetano Filangieri, Riformista e Garantista”. Un lavoro che fa emergere la denuncia del filosofo contro l'abuso di potere esercitato al tempo dai magistrati ma anche contro la pessima condizione delle carceri. Per Filangieri il giurista deve impegnarsi affinché il proprio sapere venga impiegato per la costruzione di uno stato efficiente e giusto. L'autore de "La Scienza della Legislazione" si pone in contrasto con l'ideologia giuridica dominante che, a suo avviso, non permette l'emancipazione dalla mentalità feudale. A suo avviso, inoltre, la scienza del diritto non deve essere circoscritta alla sola giurisdizione. Ciò che propone nello stesso tempo Filangieri è un programma contro il potere occulto dei giuristi.



Con il suo saggio, Michele Drosi omaggia dunque il grande pensatore dell'illuminismo napoletano, figura di primissimo piano nell'Europa del Settecento. Drosi conduce con dovizia di particolari un'attenta opera di ricerca per esaltare la mente brillante del giurista i cui lavori furono tradotti in diverse lingue ed il cui messaggio risulta essere ancora attuale per l'Italia e per il Vecchio continente.