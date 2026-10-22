L’arte orafa calabrese protagonista negli Stati Uniti con Michele e Antonio Affidato. Dopo il conferimento del “Riace Warriors Award 2026” alla maison Michele Affidato, durante la terza edizione del Mediterranean Heart - Festa Italiana in New Jersey, i due artisti crotonesi hanno raggiunto New York per prendere parte alla missione internazionale promossa dall’Associazione “I Sud del Mondo ETS”, in occasione delle celebrazioni del Columbus Day.

Un percorso tra artigianato, cultura e istituzioni, che ha offerto l’occasione di raccontare le competenze creative e produttive del Mezzogiorno e di rafforzare il legame con le comunità italiane oltreoceano. La delegazione, guidata dal presidente dell’associazione Pompeo Torchia e dal responsabile scientifico, Giuseppe Galati, ha partecipato a incontri istituzionali e appuntamenti dedicati alle storie, alle tradizioni e alle esperienze imprenditoriali del Sud.

Ad accogliere la delegazione al 16° Gran Galà italo-americano è stato Tony Di Piazza, presidente dell’Associazione Culturale Italiana di New York, espressione di una comunità che custodisce con orgoglio le proprie radici e un profondo amore per l’Italia. La serata ha visto anche la presenza di Roberto Baggio, insignito del “Best Italian Soccer Player of All Time Award”.

Per l’occasione, Michele e Antonio Affidato hanno realizzato una scultura, consegnata a Tony Di Piazza dall’Associazione “I Sud del Mondo ETS” come segno di riconoscimento per il suo impegno nel mantenere vivi i rapporti con l’Italia. Tra gli appuntamenti culturali della missione, la presentazione del volume del giornalista Pino Nano “Donne del Sud. 25 ritratti di eccellenze al femminile”. L’incontro, organizzato e moderato da Ornella Fado, portavoce del Made in Italy e delle eccellenze italiane negli Stati Uniti, ha dato voce alle esperienze di donne affermatesi in diversi ambiti professionali e culturali, mettendo in luce il valore dei loro percorsi e il rapporto con le proprie origini. Michele e Antonio Affidato hanno condiviso la storia della loro realtà familiare e artistica, accompagnando il racconto con un contributo audiovisivo dedicato alle tappe più significative della loro attività.

Nella stessa occasione è stato presentato a livello internazionale “Radici Connesse”, progetto dedicato al turismo delle radici e alla valorizzazione dei borghi del Mezzogiorno, nato con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le comunità italiane all’estero e i territori di provenienza. Particolarmente significativo l’incontro al Consolato Generale d’Italia a New York, dove la delegazione è stata ricevuta dal Console Generale Giuseppe Pastorelli. Al centro dell’appuntamento, il valore dell’artigianato meridionale e le opportunità di internazionalizzazione delle imprese, attraverso le testimonianze di Michele Affidato e dell’imprenditore Maurizio Talarico, fondatore dell’omonima maison di cravatte, foulard e accessori.

Due percorsi accomunati dalla capacità di trasformare il sapere artigianale in un’identità riconoscibile: da una parte l’arte orafa e scultorea degli Affidato, tra ricerca creativa, tradizione e arte sacra; dall’altra l’esperienza di Talarico, interprete dell’eleganza italiana. I racconti e i contributi audiovisivi dedicati alle rispettive attività hanno mostrato come le competenze custodite nei laboratori possano tradursi in opportunità di crescita e strumenti di promozione del Made in Italy.

All’iniziativa ha partecipato anche il consigliere regionale calabrese Vito Pitaro, delegato del presidente del Consiglio regionale della Calabria, che ha richiamato l’importanza di sostenere le imprese del territorio nei percorsi di sviluppo e apertura ai mercati internazionali. Un tema condiviso dal Console Generale Pastorelli, che ha sottolineato il contributo dei territori e della creatività imprenditoriale alla reputazione dell’Italia nel mondo, ricordando il ruolo dell’emigrazione meridionale nella storia di New York. Il programma istituzionale ha compreso inoltre la visita alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, dove la delegazione ha incontrato l’Ambasciatore Giorgio Marrapodi. Un’occasione di confronto sul rapporto tra territori, comunità italiane all’estero e diplomazia culturale. Durante l’incontro è stata consegnata all’Ambasciatore una scultura realizzata dagli Affidato per il “Premio Internazionale I Sud del Mondo”, la cui forma circolare e i cui colori caldi richiamano l’identità e l’anima dei Sud del mondo. La delegazione ha preso parte anche alla storica Columbus Day Parade sulla Fifth Avenue, condividendo i festeggiamenti con la comunità italoamericana. La dimensione culturale e spirituale della missione ha trovato espressione anche nella visita alla Cattedrale di Saint Patrick, sulla Fifth Avenue, incontrato don Luigi Portarulo, primo sacerdote italiano alla guida della Cattedrale di San Patrizio, vivendo un momento di condivisione nel segno della fede e del legame con la comunità italiana. L’incontro è proseguito con la visita alla cattedrale e alla cripta e con l’invito a partecipare alla Santa Messa per le celebrazioni del Columbus Day.

«Ogni nostra opera nasce da una storia, da un’identità e da una tradizione che abbiamo il dovere di custodire - ha dichiarato Michele Affidato - Portare la nostra arte nel mondo significa portare con noi la cultura e i valori della nostra terra, dimostrando come l’artigianato possa diventare un linguaggio universale».