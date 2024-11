Il presidente Mario Oliverio presente alla manifestazione per sostenere i progetti di accoglienza portati avanti dal sindaco

«Sarebbe criminale mettere in discussione il modello Riace». Così il Governatore della Calabria Mario Oliverio, giunto a Riace per manifestare e sostenere i progetti di accoglienza portati avanti dal sindaco Mimmo Lucano, che ora rischiano di chiudere. «Bisogna sostenere Lucano e sgomberare il campo da approcci burocratici - ha proseguito il Presidente della Giunta Regionale - L’immigrazione proseguirà anche in futuro e bisogna intenderla come occasione di sviluppo». All’assemblea pubblica convocata dal primo cittadino anche l’ex sindaco di Lamezia Gianni Speranza e Peppino Lavorato, già primo cittadino di Rosarno.