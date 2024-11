Nel percorso intrapreso dall’amministrazione comunale per la trasformazione di Marano Principato in una cittadella dell’arte, il contributo ricevuto per la produzione di nuove opere dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è una tappa fondamentale. Mind The Step, questo il nome del progetto risultato vincitore, unico ad essere ammesso in tutto il Sud Italia.

Da Baccelli al Premio Pandosia

Realizzato da Stefania Bosco e Francesco Musolino, si sviluppa intorno alla figura di Cesare Baccelli, alle collezioni di arte contemporanea conservate nel museo civico intitolato allo scultore, toscano di origini e calabrese di adozione, ed al Premio Pandosia, inaugurato nel 1981 e che ha consentito negli anni di arricchire il patrimonio di opere esposte nella pinacoteca. 88mila euro il sostegno ministeriale erogato nell’ambito del Pac, il Piano per l’Arte Contemporanea. Il finanziamento sarà destinato al recupero della fontana monumentale del Baccelli realizzata in Piazza dell’Annunziata, al completamento di un altorilievo che lo scultore stava realizzando poco prima della sua scomparsa e, soprattutto alla realizzazione di un’opera site specific, pensata come elemento di dialogo e di connessione tra il museo, la piazza e la comunità.

Unico progetto finanziato al Sud

L’incarico stato affidato all’artista Elisa Sighicelli, con la curatela di Giacinto Di Pietrantonio entrambi presenti alla conferenza stampa di presentazione del progetto coordinata da Anna Cipparrone, alla quale hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Salerno e l’assessore comunale alla cultura Lia Molinaro. «Per Marano Principato – hanno detto i due amministratori – si tratta di una grande gratificazione. Il nostro progetto è l’unico nel Meridione ad essere finanziato nonostante il bando ci abbia visto competere con città ed istituti museali maggiori per dimensione e per opportunità. Mind the Step si colloca in piena sintonia con la nostra azione di cui governo orientata a valorizzare l’arte in ogni sua forma come strumento di crescita e sviluppo territoriale».

Conferenza stampa a Marano Principato, nel cosentino, di presentazione del progetto artistico destinatario, unico comune del Sud Italia, del contributo ministeriale del programma Piano per l’arte contemporanea.

Il sostegno della Provincia

Nei giorni scorsi il progetto è stato presentato anche alla presidente della Provincia Rosaria Succurro che ha concesso il patrocinio gratuito alle future iniziative di coinvolgimento della comunità principatese e di promozione del territorio, sottolineando l'importanza di creare momenti di incontro e condivisione tra artisti e cittadini e l’intenzione di diffondere questa best practice. Il cronoprogramma prevede adesso l’avvio, nel mese di dicembre, del restauro della fontana monumentale di Baccelli ad opera dell’Associazione Accademia San Martino con possibilità per i gruppi scolastici, i cittadini e i turisti di visitare il cantiere. A gennaio saranno presentati due volumi: uno proprio su Cesare Baccelli e uno sulle opere della collezione Pandosia ospitate nel museo civico. Dal 24 al 27 febbraio è previsto un ciclo di incontri con l’artista Elisa Sighicelli degli studenti universitari e delle Accademie di Belle Arti; dal 17 al 21 marzo saranno organizzati laboratori e workshop artistici negli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado e nelle scuole primarie del comprensorio. Infine a maggio sarà presentata ed installata l’opera di Elisa Sighicelli con il conferimento all’artista del Premio Pandosia 2025.