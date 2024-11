Sarà il ventiseienne Giovanni Pupo di San Giovanni in Fiore a rappresentare la Calabria alla pre-finale nazionale del concorso Mister Italia 2021 il 2-3 agosto in Abruzzo. Il giovane modello e influencer silano, dopo aver superato le selezioni regionali, entra così tra gli 80 più belli d'Italia aspirando a diventare Mister Italia 2021.

Ragazzo di umili origini e con un passato difficile, ma che non ha mai smesso di credere nei valori importanti della vita, e soprattutto non ha mai smesso di sognare in grande. Proprio questo, a parer suo, lo ha portato a questo traguardo.

Alla domanda riguardo a cosa pensa di fare se dovesse diventare Mister Italia 2021, risponde con umiltà e determinazione: «Innanzitutto sono molto contento per aver raggiunto questo traguardo e di rappresentare la Calabria. In questo momento sono concentrato e sto dando tutto me stesso per arrivare alla pre-finale al top della condizione psico-fisica, ma rimango con i piedi per terra perché sono certo che incontrerò 79 ragazzi con tante qualità e che come me darebbero tutto per arrivare fino in fondo. Sicuramente vincere sarebbe straordinario, ma so che sarà molto difficile, ed è ancora presto per pensarci».

Insomma, non ci resta altro che augurargli il meglio per questo suo percorso e fare il tifo per lui affinché possa portare in alto la Calabria e i suoi talenti.