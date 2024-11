In arrivo la 23esima edizione del Festival dei talenti della moda, del cinema e dell’arte

Sarà una giornata ricca ed emozionante quella che darà il via il prossimo lunedì 3 giugno alle ore 11,30, al chiostro di San Domenico a Cosenza, alla presentazione regionale della 23esima edizione di Moda Movie, il Festival dei talenti della moda, del cinema e dell’arte.

All’evento, che fa seguito alla conferenza stampa nazionale svoltasi nella bellissima sala del Cenacolo della Camera dei Deputati a Roma lo scorso 20 maggio, prenderanno parte, oltre al direttore artistico Sante Orrico e alla responsabile del settore cinema Loredana Ciliberto, l’assessore alla cultura della Regione Calabria Maria Francesca Corigliano, l’assessore comunale al marketing territoriale Rosaria Succurro e la dirigente dell’Iis “Mancini - Tommasi” Graziella Cammalleri. Coordinerà gli interventi la giornalista Rosa Cardillo. Madrina dell’incontro sarà l’esperta agroalimentare Anna Aloi.

Il programma completo

Dopo la presentazione seguirà l’inaugurazione della mostra “Momenti di bellezza”, composta da alcune opere del maestro Silvio Vigliaturo, un allestimento fotografico dell’associazione “Corigliano per la fotografia”, un'esposizione di abiti storici, tradizionali e futuristici e alcune composizioni floreali a cura di Le Jardin, in aggiunta alla carrellata di prodotti enogastronomici messi a disposizione dai partner di Moda Movie per Sapori Mediterranei.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, l’appuntamento è con lo showcase Moda©Cibo, giunto alla quinta edizione e condotto da Rosa Cardillo.

Moda, musica, arte orafa e solidarietà caratterizzeranno tutta la giornata che dà l’avvio agli eventi del progetto dell’associazione Creazione e Immagine, con i défilé di gioielli degli Orafi Perri di Corigliano e la passerella dei bambini che hanno preso parte al laboratorio “La stoffa dell’artista”, disegnando e indossando gli abiti realizzati dallo stilista Giuseppe Cupelli con le stoffe messe a disposizione dall’azienda De Negri. Le creazioni dei piccoli stilisti verranno messe all’asta e il ricavato devoluto all’Asit – Associazione Sud Italia trapiantati presieduta da Rachele Celebre, presente alla manifestazione.

Ad arricchire la kermesse gli interventi musicali dell’orchestra di archi del liceo “Lucrezia Della Valle” di Cosenza guidati dal maestro Francesco lamanna e i cori degli allievi della scuola di musica Euterpe.

E poi per il gran finale la sfilata della stilista ceca Eva Scala, special guest dell’evento e già fra i vincitori di Moda Movie 2015, i cui outfit saranno protagonisti dello shooting fotografico nella rinnovata piazza Campanella.