Un ritorno atteso da oltre due mesi e ritardato di un giorno a causa dell'emergenza neve che si è sommata a quella pandemica. Ma per gli alunni dell'istituto omnicomprensivo di Mormanno oggi è stato emozionante ritornare a varcare la soglia della scuola. «Un senso di gioia per il rientro dei ragazzi e un senso di responsabilità che abbiamo tutti» confessa una mamma lasciando i figli nel piazzale ancora innevato. «Finalmente dopo tanto tempo è bello per i bambini tornare a scuola per i bambini oggi, certo la preoccupazione c'è sempre però si deve superare, l'istruzione è molto meglio» aggiunge un papà mentre li accompagna all’ingresso dell’istituto. «Bellissimo perchè loro lo aspettavano e sono super contenti ed entusiasti» aggiunge una mamma che definisce la «scuola il luogo più sicuro».

Il rientro in sicurezza

Insieme all'amministrazione comunale la scuola si è preparata ad un rientro in piena sicurezza proponendo, nei giorni scorsi, uno screening generale che ha coinvolto operatori, docenti e studenti. Ma alcuni genitori non nascondono la loro preoccupazione. «Avrei preferito stessero ancora un po' a casa» aggiunge un genitore. Le fa eco un’altra mamma: «il rientro è un po' problematico perché comunque c’è la paura, ma dobbiamo essere fiduciosi, la vita deve andare avanti». Ma è l'emozione dei piccoli alunni a dare il senso di questo giorno che segna davvero un nuova ripartenza per la scuola e la comunità.