La Biblioteca Nazionale di Cosenza partecipa alle celebrazioni per il centenario dalla fine della Prima guerra mondiale con la mostra bibliografica dal titolo La Grande Guerra: 1914-1918.

Esibizione musicale per l'inaugurazione

Realizzata in collaborazione con l’Istituto nazionale per la Guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon, la Cineteca Calabria e la Croce rossa italiana, l’esposizione prende il via sabato 20 ottobre alle 10 nella sede di piazzetta Toscano. In occasione dell’apertura è prevista l’esibizione musicale del maestro Paolo Luciani e del tenore Giuseppe Morrone.

Il percorso didattico

Insieme al materiale bibliografico ed archivistico sulla Prima guerra mondiale, arricchito dalla presenza di testi rari e documenti originali, come giornali del tempo, lettere dal fronte, fotografie storiche, carte geografiche, dal 20 ottobre verranno esposti cimeli di varia tipologia, uniformi e oggettistica militaresca, onorificenze, medaglie, messi a disposizione della manifestazione dagli enti partner e da archivi privati. Alcuni pannelli ricostruiranno le vicende della Grande guerra attraverso copertine e illustrazioni della Domenica del Corriere. Altri pannelli proporranno, invece, riproduzioni levigate e accurate di immagini tratte dai fotogrammi della filmografia sul tema. La mostra sarà visitabile fino all’11 novembre.

Ricco calendario di eventi

Durante i giorni dell’esposizione è in programma un calendario con tanti eventi: proiezioni di film, conferenze, concerti e presentazione di libri. La Biblioteca si apre al territorio per consolidare la memoria e trasmettere alle giovani generazioni il significato dell’evento bellico, anche nell’ottica della costruzione di una rinnovata identità europea.