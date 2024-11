A poche ore dall’inaugurazione del presidio culturale, Giovanni Calabrese punta il dito contro il direttore del Museo di Reggio: «Anche se rimarranno vetrine vuote, apriremo lo stesso»

Nella tarda serata di ieri, a poco meno di 48 ore dall’inaugurazione dell’importante presidio culturale di Locri, sono arrivati a Palazzo Nieddu del Rio meno del 50% dei reperti previsti dal progetto scientifico.

Di fronte a tale atteggiamento esplode la rabbia del sindaco Giovanni Calabrese, il quale senza mezzi termini punta il dito contro il direttore Malacrino: «Prendiamo atto dell’inadeguatezza di Malacrino - tuona il primo cittadino - e per questo ne ho chiesta l’immediata rimozione. In ogni caso, anche se alcune vetrine rimarranno vuote, il Museo di Palazzo Nieddu il 7 aprile vedrà ugualmente il taglio del nastro, e sarà in ogni caso un giorno di festa per Locri e la Locride».

Per il sindaco di Locri, la formula del “prestito a tempo” è una soluzione sbagliata, in quanto «i reperti collocati oggi a Palazzo Nieddu, hanno fatto un viaggio di definitivo ritorno a Locri, che rappresenta la sede naturale rispetto alla loro appartenenza» ritenendo «inaccettabile che i reperti locresi continuino ad essere custoditi ancora oggi a Reggio Calabria e non a Locri».