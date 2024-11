In occasione delle Giornate europee dell'Archeologia, che termineranno domenica 21 giugno, promosse dall'Inrap sotto l'egida del Ministero francese della Cultura e con la partecipazione del Ministero per i Beni e le attività culturali italiano, il Museo nazionale archeologico “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, partecipa all'evento con il contributo digitale: “La laminetta orfica di Hipponion: storia di un ritrovamento”. Lo riferisce una nota stampa.

La laminetta orfica

Scopo del video è quello di narrare il fascino della scoperta di uno dei più importanti reperti archeologici custoditi nel Museo “Vito Capialbi”, la laminetta orfica. Il video rappresenta l’occasione per far conoscere al grande pubblico la storia del reperto, dalla scoperta alla musealizzazione. Il luogo del ritrovamento, il significato e l’importanza della stessa sono i temi principali del filmato. Ma non solo. Grande importanza hanno infatti anche gli altri elementi che costituivano il corredo della tomba 19 della necropoli occidentale di Hipponion, tra i quali vi erano lekythoi e hydriai, la cui presenza nei contesti tombali ha un significato ben preciso.

Il video inoltre è stato realizzato all’insegna dell’inclusione, attraverso i sottotitoli e una voce guida che leggerà il testo potrà essere fruito anche dalle persone affette da disabilità uditive o visive.