Da mercoledì 4 a domenica 8 agosto 2021, torna l’appuntamento con il “Siluna Fest”, il festival che fa della poesia e dell’idea di comunità i principi fondanti. Cinque giorni di musica, arte, letteratura e incontri.

Siluna 2021

L’edizione 2021 della manifestazione ideata e organizzata dall’associazione Siluna, con il cofinanziamento della Regione Calabria ed il patrocinio del Parco Nazionale della Sila, FAI i Giganti della Silla e del Comune di Acri, si svolgerà negli spazi dell’azienda agricola BioSila, a 1.100 metri di altitudine, tra alberi secolari, una luce e un’aria tra le più pulite in Europa

Il Terzo Paradiso

La location del Siluna 2021 si trova ad una quarantina di chilometri dai 58 maestosi Pini Larici ultracentenari che compongono la riserva naturale FAI “I Giganti della Sila”, e proprio nell’area che ospiterà la manifestazione è presente l’installazione permanente creata nel 2019 dalla stessa associazione Siluna: ancora Pini Larici, ancora 58, ma giovanissimi e disposti in modo da riprodurre il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, il segno divenuto icona della riconciliazione tra l’uomo e la natura che oggi, riprodotto in tutto il mondo, ha assunto ormai l’aspetto di una grande opera collettiva.

Poesia e musica

Proprio qui, accanto alla “culla” dove crescono lentamente i Giganti del futuro, gli ospiti del Siluna Fest formeranno una piccola comunità impegnata a cercare insieme parole, note, suggestioni e azioni con cui accogliere e preparare la nascita del Terzo Paradiso: cinque giorni che saranno vissuti a costante contatto con la natura e con la sua forza e bellezza, dall’alba al tramonto.

Arminio ospite del Siluna

Un modo nuovo per parlare di (e non solo) di sostenibilità, con uno sguardo che vuole essere tanto vasto quanto gioioso. «Qui si fanno cose pensose e cose liete; anzi, cose pensosamente liete» sono le parole con cui Franco Arminio descrive l’agire della paesologia, la “disciplina” da lui fondata nella cui poetica l’associazione Siluna affonda le proprie radici. Il poeta e paesologo sarà ospite del Siluna Fest nella serata di sabato 7 agosto, con la lettura di “Lettera a chi non c’era”, l’ultima opera uscita a giugno.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti al centro del festival (clicca qui per il programma) in partenza mercoledì 4 agosto con il dibattito sulle aree interne a cui parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni del territorio, di G.A.L. Sila e di Coldiretti Calabria, dell’Ufficio Nazionale della Fondazione Campagna Amica e dell’Ente Parco Nazionale della Sila - ci sono poi il laboratorio di Performing Art in cammino nella natura di Azul Teatro (domenica 8), la presentazione del volume “Cosangeles” del giornalista Paride Leporace con l’introduzione del critico letterario Andrea Di Consoli (venerdì 6), la lettura per bambini del libro finalista al Premio Andersen 2021 “Gli zoccoli delle castagne” di Barbara Ferraro (giovedì 5), lo spettacolo teatrale “Di Grazia” con Roberta Lidia De Stefano (sabato 7), l’esibizione del pianista Roberto Cherillo e la proiezione sotto le stelle del film di Simone Manetti “Sono innamorato di Pippa Bacca”, che chiuderà il Festival domenica 8 agosto.