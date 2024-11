"Jazz & Vento" a Cortale (Cz), per la sua sedicesima edizione insieme ai blasonati concerti di Trace Elements, EGM trio e Dam'n'Co, previsti rispettivamente previsti per il 5 e 6 agosto), presenterà domenica 4 anche un "Canto lirico propiziatorio a Eolo".

Un vero e proprio happening ideato dal direttore artistico Franco Suppa, che mira ad ingraziarsi l'elemento naturale che è una delle caratteristiche di quel circondario, che si svolgerà a partire dalle ore 19 presso i giardini Renilin (etichetta discografica di Antonio Notaro), con una processione pagana che procederà al tramonto verso Borgo S.Nicola, nella parte bassa di Cortale.

«Lungo il breve percorso - sottolinea Suppa - musicisti e cantanti si uniranno con liriche appropriate e coerenti alla narrazione di Pino Vitaliano, che curerà i dialoghi mitologici di cui saranno protagoniste alcune figure femminili ritenute fra i cardini della mitologia greca». «Il rito si concluderà – continua il direttore artistico - con l'invocazione al Dio del vento, affinché possa placare le sue furie e preservi Cortale almeno per le due serate principali del festival». «I musicisti coinvolti - chiude Suppa - saranno Vittoria Pileggi (violino), Roberta Ferraro (flauto), Mimmo De Paola (contrabbasso) Giovanni Pietro Riga (sax tenore) quindi Tiziana Bertuca ed Alessia D'Andrea (voci) e me stesso alla tromba. Presenti anche cinque figuranti che rappresenteranno Atena, Penelope, Nausicaa, Circe e Calipso, ovvero le donne di Ulisse. I costumi saranno a cura di Orlando Cimino».

Il cartellone musicale

Lunedì 5 agosto il festival entrerà nel vivo con il doppio set dei Trace Elements, accreditati a Paolo Di Sabatino in veste elettrica, cui seguirà la souplesse acustica del Trio Egm, acronimo costituito da Peter Erskine, vera e propria icona del jazz mondiale che ha scritto pagine di storia musicale con i Weather Report, votato Miglior Batterista dell'Anno per dieci volte dai lettori del Modern Drummer Magazine, Eddie Gomez, leggendario contrabbassista e vincitore per due volte dei Grammy Awards e inamovibile colonna del trio di Bill Evans, il pianista Dado Moroni, da molto tempo sulle scene internazionali a rappresentare il jazz italiano al suo massimo livello ed anche per questo particolarmente stimato e richiesto dai colleghi americani.

La serata conclusiva, martedì 6 agosto, vedrà andare in scena una novità assoluta per l'Italia, rappresentata dai transalpini Dam'n Co, fulgido esempio di ispiratissimo meltin'pot musicale in cui le varie individualità vanno a costituire un palpitante mosaico.

Dalle ore 22 in Piazza Cefaly ad ingresso gratuito per la forte volontà dell'amministrazione comunale guidata da Francesco Scalfaro e dall'Assessore alla Cultura Simona Papaleo.