Tre parchi nazionali, tre associazioni, tre itinerari naturalistici, quasi cento guide ufficiali per un unico obiettivo: promuovere e valorizzare le montagne calabresi. Nasce il Coordinamento delle guide parco calabresi: «La Calabria – affermano i promotori - è da sempre terra di viaggi e la sensazione che più spesso nasce in chi l'attraversa è lo stupore, verso una terra che non ti aspetti, che lotta costantemente contro mille pregiudizi. Centinaia di chilometri di splendide coste “nascondono” l'altra natura della nostra regione, quasi interamente collinare e montuosa. Per questo la regione – aggiungono - offre tante opportunità che spesso non vengono sfruttate, andando incontro all'emigrazione. Noi abbiamo deciso di restare».

Il Coordinamento delle guide parco calabresi

Per queste ragioni è stato istituito il Coordinamento regionale delle guide ufficiali dei parchi. Il sodalizio raggruppa le tre associazioni delle guide parco di Aspromonte, Sila e Pollino, che uniscono insieme oltre cento guide parco in tutta la regione.

L’iniziativa del 2 dicembre

Da questa collaborazione è nata l’idea di una prima giornata condivisa: “Calabria terra di Parchi”, sarà la prima iniziativa rivolta al pubblico, il 2 dicembre, per presentare il coordinamento ed iniziare a promuovere insieme tutti i Parchi nazionali.Ci saranno tre itinerari, svolti in contemporanea: in Aspromonte faremo l'anello del Lago Menta, sulla Sila l'anello di Colle Napolitano e sul Pollino Piano di Novacco - Piani di Masistro. Inoltre, il progetto è stato condiviso anche dalle Guide Parco lucane, che hanno formato un analogo coordinamento, aderendo alla giornata del 2 dicembre con altri due itinerari. In Basilicata saremo sul sentiero Monte Volturino (Parco Appennino Lucano) e su quello di Timpa delle Murge (Parco del Pollino versante lucano). La partecipazione sarà gratuita, ulteriori dettagli reperibili alla pagina fb: Coordinamento Guide Parco Calabria.