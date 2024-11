Mentre la terra va in letargo aspettando primavera, la Sila mette su l’abito buono e si prepara ad accogliere gli amanti della montagna d’inverno. Le temperature scendono, ma il freddo in Sila ha un sapore e un odore tutto suo, che apre i polmoni e anche la testa.

Ciaspolate e passeggiate a cavallo

Sabato scorso le piste da sci di Camigliatello hanno finalmente riaperto le porte. La Cabinovia “Tasso – Monte Curcio”, che consente la risalita dalla stazione Tasso a 1380 metri, fino alla stazione di Monte Curcio a 1786 metri, sarà aperta dalle 8.30 alle 16,10. Due sono le piste da sci, una rossa e una blu, che confluiscono nella zona a valle dove è in funzione anche il tappeto a nastro, a disposizione delle scuole sci e degli utenti che vorranno trascorrere una giornata in Sila (andata e ritorno 6 euro, ridotto 5).

Nella parte bassa, dove confluiscono le due piste, si trova il campo scuola dove è presente un tappeto a nastro lungo 52 metri a disposizione delle scuole sci e dell’utenza principiante in genere. Sul posto si può noleggiare attrezzatura sportiva e possono essere impartite lezioni di sci. A poca distanza dagli impianti sportivi, sono sistemati campi da tennis, bocce e parchi gioco per bambini.

Dal Monte Curcio parte inoltre la pista di fondo che segue il tracciato della panoramica Strada delle Vette che collega le più alte cime della Sila: il Monte Scuro (1630 metri), il Monte Curcio (1768 metri) e il Monte Botte Donato (1928 metri). Il tracciato con differenti difficoltà si snoda per circa 24 km tra pinete e faggete, con vista sui laghi Cecita ed Arvo. È possibile partecipare alle ciaspolate, il 24, il 25 e il 26 con partenza al bivio di Silvana Mansio. Per i più avventurosi c'è la passeggiata a cavallo sui sentieri innevati del Parco Nazionale della Sila che parte dal Centro Equestre Vallepiccola.

Regali e musica sul convoglio più magico della Calabria

Per il periodo di natale, dopo il grande successo dello speciale “Harry Potter”, la vigilia di Natale e l’ultimo dell’anno sul Treno della Sila salirà Babbo Natale. Non mancheranno le degustazioni che, per l'occasione delle feste, saranno a base di dolci tipici di San Giovanni in Fiore. Babbo Natale in persona regalerà ai più piccoli le calze natalizie dell'Associazione Ferrovie in Calabria. In entrambe le date sul convoglio si esibirà la band L’Hosteria di Giò.

A Lorica in attesa degli impianti si scende in bob

In attesa che si sciolga il nodo sugli impianti, sono aperti al pubblico la pista di bob e la ski area. In questi mesi sono stati effettuati interventi di manutenzione e ammodernamento per restare al passo con le più moderne tecnologie e per garantire ancora più sicurezza. I bob sono nuovi di zecca, c’è la ski area con tapis roulant, campo principianti. Si può sciare, fare snowboard, fare pratica, perfezionare lo stile o semplicemente passare una fantastica giornata su una pista comoda e non impegnativa.