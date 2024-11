Un duplice appuntamento nel segno di Leonardo da Vinci, scandisce le prime settimane di ottobre, a Cosenza, in due dei più importanti presidi culturali del centro storico. Cinquecento anni dopo la morte, datata 1519, il genio per eccellenza viene celebrato con una mostra nella Biblioteca nazionale di Piazzetta Toscano, visitabile fino al 19 ottobre, in cui è possibile consultare le copie fornite dal Mibact, del Codice Atlantico, del Codice Trivulziano e del Codice sul Volo degli Uccelli, oltre ad alcune riproduzioni degli appunti tecnico-scientifici del genio rinascimentale.

Le opere letterarie ai tempi del Rinascimento

Contemporaneamente la Civica di Piazza XV Marzo, ha allestito la mostra bibliografica La Calabria al tempo di Leonardo. Aperta fino al 4 novembre, comprende opere di Bernardino Telesio, Sertorio Quattromani, Galeazzo di Tarsia, Tommaso Campanella e quelle dedicate a San Francesco di Paola dal fondatore dell’Accademia Cosentina Aulo Giano Parrasio. Un tesoro di inestimabile valore custodito dall’Ente morale, ancora alle prese con le ataviche difficoltà finanziarie. I quattro dipendenti infatti reclamano dieci mensilità arretrate. Lo scorso mese di maggio, però, il patrimonio della Biblioteca Civica è stato posto sotto la tutela del Ministero dei Beni Culturali, un passo in avanti forse determinante per garantire nel prosieguo delle attività, la sostenibilità economico-finanziaria.