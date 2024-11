“Non si assegnano compiti nel fine settimana e durante i periodi di vacanza o sospensione delle lezioni – agli studenti deve essere permesso di ricrearsi (garantito il diritto al riposo e al gioco), e alle famiglie di ritrovarsi, senza l'assillo dei compiti”. È questo il punto fondamentale della circolare che la dirigente dell'istituto comprensivo Manzoni-Augruso di Lamezia Terme, ha inviato nei giorni scorsi a tutti i docenti per invitarli a limitare il più possibile l'assegnazione di compiti durante il periodo natalizio “limitandosi, in linea di massima, ad assegnare un ripasso degli argomenti svolti, tenendo conto delle diverse discipline, per consentire agli alunni di riposare e, al tempo stesso, non dimenticare i contenuti acquisiti in classe”.

Nella circolare, in particolare, la dirigente cita l’art.31 della Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza che sancisce, per ogni bambino/a e ragazzo/a, “il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età…”.

Quindi si elencano una serie di raccomandazioni per i docenti. In particolare, gli insegnanti che decidono di assegnare compiti a casa “si impegnano a correggerli tutti e a tutti, altrimenti non avrebbe senso farli. I docenti che decidano di assegnare compiti si impegnano a preparare adeguatamente gli studenti affinché siano in grado di svolgerli per proprio conto, senza che i ragazzi debbano chiedere aiuto ai genitori. Ai compiti svolti a casa non deve essere assegnato alcun voto, il docente non può sapere come e da chi siano svolti”.

Insomma una bella notizia per gli alunni dell’Istituto lametino che, forse, quest’anno potranno godersi le vacanze natalizie senza pensare troppo alla scuola.