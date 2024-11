Appuntamento in programma in piazza Giovanni Paolo II domani 12 agosto. L’idea nasce dai volontari de il comitato.com

E anche quest’anno a Nocera Terinese Marina, in Piazza Giovanni Paolo II, alle 21 di lunedì 12 agosto, gli instancabili volontari del ilcomitato.com, in collaborazione con l’Hotel ristorante San Giovanni, ripropongono la tradizionale serata agostana dedicata al pesce spada. La sagra del pesce spada, infatti, è giunta oramai giunta alla sua XI edizione. Iniziata, quasi per gioco, nel 2009, negli anni è andata sempre crescendo, diventando un appuntamento fisso e fra i più importanti tra gli eventi di Nocera Terinese e di tutta la provincia di Catanzaro.

Consistente il menù che si propone quest’anno: penne al sugo di pesce spada, involtini di pesce spada, polpettine di pesce spada, una fetta di pesce spada arrosto, pane e vino. Nelle edizioni scorse l’evento ha attirato centinaia di persone provenienti da tutto il litorale, anche quest’anno si attende il pienone. Il pesce spada sarà cucinato dalle mani esperte di chef professionisti.