Il giovane calabrese, docente di Retail marketing innovation ha parlato dell’evoluzione dell’economia e dei mercati: «Il digitale è tutto, ma non tutto è digitale»

La rivoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha cambiato molti dei presupposti su cui si fondava il mondo delle attività economiche e commerciali. Le aspettative si stanno evolvendo alla velocità del digitale. Ma il meglio deve ancora accadere. Tutto questo – riferisce una nota stampa - è emerso nel corso della presentazione del libro “Retail 4.0” di Philip Kotler, considerato uno dei massimi esperti mondiali nell’ambito del management e soprattutto del marketing management.





Alla conferenza ad Arcavacata era presente il coautore del libro Giuseppe Stigliano, giovane calabrese, originario di Castrovillari, docente di Retail Marketing Innovation in diverse università e business school italiane e dirigente di Wpp, noto gruppo di marketing e comunicazione. Presenti anche il docente Unical Franco Rubino e Franco Laratta parlamentare e membro del CdA di Ismea. È intervenuto il senatore accademico Michele Leonetti e numerosi studenti che si sono molto appassionati alle sfide della nuove tecnologie e al futuro della nostra società.

Sia Laratta che Rubino hanno insistito molto sulla necessità di accettare e comprendere con determinazione e convincimento le sfide delle nuove tecnologie. La relazione di Giuseppe Stigliano – si legge ancora nel comunicato - è stata ampia e coinvolgente, spaziando dal come eravamo al come saremo. Sono state trattate tutte le tematiche relative al futuro delle nostre attività, dell’economia, del lavoro e del mercato. Stigliano ha invitato i giovani universitari a raccogliere senza alcun timore le sfide delle nuove tecnologie che miglioreranno i servizi, l’economia, le attività umane ed ogni settore della nostra vita. Molto efficace l’espressione finale di Giuseppe Stigliano: «Il digitale è tutto, ma non tutto è digitale». Il che corrisponde esattamente alla situazione attuale della nostra realtà.