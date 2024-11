La Calabria mattatrice alla prima edizione delle Olimpiadi di economia e finanza. Nelle finali di Trieste svoltesi il 22 e 23 maggio a trionfare la punta dello Stivale torna a casa con un primo e un secondo posto in due categorie differenti. Sul gradino più alto del podio nella categoria Senior si è piazzata infatti Giorgia Castiglione, del liceo scientifico "Luigi Siciliani" di Catanzaro, mentre nella categoria Junior Luca Merante, sempre del “Siciliani” di Catanzaro, si è classificato secondo.

Destinata ai ragazzi dei primi tre anni delle scuole secondarie di II grado, la manifestazione è ideata per avvicinare i giovani ai temi economici, finanziari e di cittadinanza attiva. Al suo esordio, la gara ha registrato la partecipazione di oltre 7.600 ragazzi e di quasi 300 scuole, di cui 11 sono arrivate in finale, superando le fasi di istituto e regionali.



Le prove proposte ai 13 finalisti hanno riguardato i diversi livelli di padronanza delle competenze di economia e finanza, con riferimento anche agli obiettivi di Financial Literacy delle prove Ocse Pisa. Durante l'anno, gli studenti, seguiti dai loro insegnanti, si sono preparati per la competizione grazie alle risorse didattiche e ai numerosi esercizi disponibili sul sito delle Olimpiadi (https://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/), elaborati dal comitato tecnico scientifico costituito per l'occasione dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, che ha promosso l'iniziativa.



Del comitato hanno fatto parte associazioni disciplinari di categoria e docenti, oltre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) e Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. L'ultima nata tra le competizioni promosse dal Miur, con la media partnership di Rai Cultura e di Rai Scuola, si è avvalsa della collaborazione del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, diretto dalla professoressa Annamaria Lusardi.

La premiazione ha avuto luogo presso l'Iis "Giosuè Carducci - Dante Alighieri", nell'ambito della manifestazione "La Piazza delle Idee", dedicata ai temi dell'educazione economica e finanziaria a scuola. Durante l'evento sono stati proposti a studenti e docenti attività laboratoriali, studi e riflessioni riguardanti, tra l'altro: l'educazione finanziaria, la storia dell'economia, le tecnologie didattiche innovative, i serious games e la loro efficacia formativa, lo sviluppo dei processi scientifici tecnici e storici a seguito dei quali un territorio si configura, i rapporti tra città e contesto europeo. Di particolare interesse lo spazio di approfondimento dedicato a Leonardo, inserito nell'ambito delle celebrazioni del cinquecentenario della morte del genio italiano, con una lectio magistralis del professor Gian Arturo Ferrari sul tema: "Leonardo da Vinci e lo sviluppo del pensiero scientifico in Europa".

Gli studenti premiati

Categoria Senior I classificato (ex aequo): Filippo Paladini, Istituto Tecnico Economico Tecnologico "Bramante Genga", Pesaro. I classificato (ex aequo): Giorgia Castiglione, Liceo Scientifico "Luigi Siciliani", Catanzaro. III classificato: Tommaso Capriotti, Liceo Scientifico "Marie Curie", Giulianova (TE). Categoria Junior I classificato: Alice Bianco, Istituto Tecnico Statale "Grazia Deledda", Lecce. II classificato: Luca Merante, Liceo Scientifico "Luigi Siciliani", Catanzaro. III classificato: Filippo Morari, Liceo "Fabrizio De André", Brescia.