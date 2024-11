Gli alunni delle classi 4BI SIA e 5 BI SIA dell’IIS Gemelli-Careri di Oppido Mamertina, sede di Taurianova, guidati dalla referente del progetto la professoressa Santa Battaglia e dal professor Francesco Anastasi hanno partecipato al concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola-Lezioni di Costituzione a.s. 2022/2023 “ indetto dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiudicandosi il premio speciale “Alessandra Siragusa”.



Questo premio speciale è riservato alla scuola il cui lavoro si è distinto per il coinvolgimento e le ricadute nel territorio, attraverso iniziative di promozione della legalità e di valorizzazione del territorio medesimo, richiamando le norme della Costituzione in materia. La cerimonia di premiazione si svolgerà martedì 30 maggio 2023 alle ore 11,30 in Roma presso Palazzo Madama.



La cerimonia sarà registrata e trasmessa in differita su Rai3 il 2 giugno prossimo, sul canale satellitare del Senato e su YouTube Senato diretta.