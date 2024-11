In programma visite guidate sul mito di Persefone e ingresso gratuito per le ospiti femminili per l’intera giornata

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per festeggiare la Giornata della donna, promuove l'iniziativa “8 marzo 2018, al MArRC è la Primavera della Donna. Il mito di Persefone”, con ingresso gratuito per le ospiti femminili per l'intera giornata e visite guidate per tutti con un percorso a tema attraverso le testimonianze archeologiche sul racconto mitologico della figlia di Demetra e Zeus che racchiude significati simbolici e allegorici sulla femminilità.

In programma 4 visite gratuite per un numero minimo di 4 visitatori (non soltanto per le ospiti ma per tutti): 2 alle ore 10 e alle 12, 2 alle 16 e alle 18. È possibile anche prenotare al numero 3207176148. «Anche il Museo Archeologico - ha detto il direttore Carmelo Malacrino – vuole festeggiare questa giornata dedicata alle donne. Il nostro Museo offre un servizio di cultura, perché è attraverso la cultura che si vincono pregiudizi e stereotipi e si prende coscienza del valore delle persone, indipendente dal genere».