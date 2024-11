Si tratta del professor Giacinto Di Pietrantonio. Guiderà il progetto delle residenze artistiche

L’amministrazione comunale di Cosenza ha scelto il nuovo curatore del progetto delle residenze artistiche dei BoCs Art. Si tratta del professor Giacinto Di Pietrantonio, 64 anni. «La scelta – si legge in una nota di Palazzo dei Bruzi - è ricaduta su una personalità di prestigio e di chiara fama scientifica, come emerge da un curriculum ricco di titoli ed esperienze». Tra l’altro, Di Pietrantonio insegna all’Accademia di belle arti di Brera, è stato direttore associato della rivista Flash Art, curatore del corso superiore di arti visive della Fondazione Antonio Ratti di Como, direttore della galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo, curatore di diverse edizioni della rassegna d’arte internazionale Fuori Uso di Pescara. Il neo curatore sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa di prossima convocazione, nella quale verrà illustrato il programma dettagliato delle iniziative e delle residenze BoCs Art.