«Un evento storico». Così lo definisce il sindaco Giuseppe Ranuccio. Dopo oltre 20 anni Palmi, infatti, avrà di nuovo un cinema e un teatro. L’1 giugno sarà la giornata dell’inaugurazione, mentre dal 2 giugno sono stati programmati una serie di eventi.

La notizia, comunicata sui social dal primo cittadino, piomba nel mezzo della campagna elettorale per eleggere il consiglio comunale e il nuovo sindaco della città di Cilea. Se sia stata una scelta voluta o meno, ai cittadini palmesi poco importerà. Sono decenni, infatti, che si attendeva questo momento.

L’iter che ha portato alla riapertura della struttura è stato lungo e costellato di intoppi. È lo stesso Ranuccio a ricordarlo a lacnews24: «Sono serviti 5 anni interi della nostra amministrazione – ha spiegato – per venire a capo dei problemi tecnici che la vecchia progettazione si portava dietro. L’iter burocratico è stato per questo lungo e farraginoso, ma adesso c’è tanta soddisfazione. Abbiamo dovuto adeguare il progetto nella parte antincendio e in quella delle barriere architettoniche. Sono serviti anni di lavoro e 120mila euro in più rispetto a quello era stato già speso». Restando sulle somme investite, l’acquisto dell’immobile è costato circa 900mila euro. A questi si devono aggiungere i circa 2 milioni e mezzo di euro serviti per i lavori di ristrutturazione. Infine, i 120mila euro per gli ultimi adeguamenti.

Il nuovo cine teatro cambia nome: per decenni, infatti, si è chiamato Sciarrone, la nuova struttura invece porterà quello di uno dei suoi cittadini più illustri: Nicola Manfroce, musicista di fama internazionale.

«Sono felicissimo – ha aggiunto Ranuccio – perché dopo più di due decenni la città si riappropria di uno spazio culturale importantissimo, che ha segnato la memoria di tantissimi nostri concittadini. Voglio solo ricordare che era il 1996 quando è stato chiuso».

L’acquisto della struttura da parte del Comune da un privato era avvenuto durante l’amministrazione guidata dal sindaco Ennio Gaudo. Alla Regione sedeva Agazio Loiero e il Comune di Palmi fece rientrare il finanziamento nei fondi per la rigenerazione dei centri storici.

Da allora a Palazzo San Nicola si sono succedute tre amministrazioni. Oggi, infine, la notizia della riapertura: «Voglio approfittare – ha concluso Ranuccio – per invitare tutti i cittadini alla serata di inaugurazione nella quale potranno assistere alla proiezione di un film. Dal 4 giugno abbiamo già messo in calendario una serie di aventi per celebrare la riapertura nel modo che merita».