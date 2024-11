Un modo per far conoscere il patrimonio artistico, culturale, religioso ed enogastronomico delle comunità nonché le prospettive economiche. Appuntamento a San Cosmo Albanese

Si terrà nei giorni 12-13-14 luglio prossimi nel comune cosentino di San Cosmo Albanese la prima edizione di “Expo delle minoranze linguistiche Arbëreshë”. L’evento, organizzato dal Comune di San Cosmo Albanese in collaborazione con la Pro-loco e cofinanziato con fondi della Regione Calabria, mira a far conoscere il patrimonio artistico, culturale, religioso ed enogastronomico delle comunità arbëreshë (circa 50 comuni) sparse su tutto il territorio italiano mediante il coinvolgimento anche degli operatori del settore. Denominatore comune la tutela e la valorizzazione della lingua arbëreshë e delle tradizioni da essa veicolate.

I comuni aderenti all’iniziativa potranno disporre gratuitamente di stand in cui esporre i loro prodotti e le loro peculiarità, allo scopo di promuoverne la conoscenza e la fruizione anche in chiave turistica e commerciale. Protagonista della manifestazione sarà l’olio extravergine d’oliva arbëreshë, a cui sarà dedicato apposito Concorso, la cui giuria sarà costituita da una Commissione di assaggiatori di qualità, accreditata e riconosciuta dal Mipaaf. La tre giorni sancosmitana, aperta dal cammino di conoscenza dei Santi Cosma e Damiano, prevede anche l’esibizione di gruppi musicali locali, di balli e canti in lingua arbëreshë, il concerto di musica popolare dei Sabatum Quartet, nonché uno spazio dedicato all’intrattenimento dei bambini, degustazioni gratuita di piatti tipici e a giochi popolari. Alle ore 18 di sabato 13 e domenica 14 luglio sono previsti workshop e convegni sulle Prospettive economiche dei Comuni Arbëreshë, con il coinvolgimenti di tutti i sindaci delle comunità arbëreshë d’Italia, attori istituzionali ed esperti del settore con la finalità di individuare percorsi e soluzioni di sviluppo.