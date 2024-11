La Fondazione Migrantes, organismo della Conferenza Episcopale Italiana, ha realizzato un importante progetto scientifico enciclopedico di interesse internazionale, il Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo. Il volume, di ben 1549 pagine, è frutto della collaborazione di numerosi autori provenienti da università, centri di ricerca e istituzioni culturali di tutto il mondo. Tra i contributori spicca Pasquale Guaglianone, tra i conduttori di LaC Network, nonché profondo conoscitore della storia dell’emigrazione italiana nelle Americhe, in particolare in Sud America, ed uno dei massimi esperti italiani nel settore. Guaglianone ha contribuito con alcune voci chiave, tra cui il “naufragio del piroscafo Principessa Mafalda”, affondato nell’ottobre 1927 mentre era in viaggio verso Buenos Aires con migliaia di passeggeri, e “Tanos”, il termine con cui gli italiani sono noti in Argentina, Uruguay e altri paesi sudamericani.

«È stato per me un grande piacere accettare l’invito della Fondazione Migrantes a collaborare a questo progetto di rilevanza internazionale, curato da Tiziana Grassi con il coordinamento scientifico di Delfina Licata» ha affermato Guaglianone.

«Si tratta di un’opera originale e necessaria che mancava in un campo fondamentale per l’Italia, e non solo, quale è l’emigrazione. Come osserva il professor Morcellini nella prefazione, questo progetto rappresenta un’impresa complessa proprio per la delicatezza del tema storico che tratta. Un lavoro di tale portata non può passare inosservato».

Guaglianone ha sottolineato come la sua partecipazione a questo volume sia il frutto di oltre vent’anni di vita trascorsi in Sud America, a Buenos Aires, insieme a viaggi costanti in altri paesi del continente e negli Stati Uniti. «Ellis Island a New York e l’Hotel de Inmigrantes a Buenos Aires sono i capisaldi dei miei viaggi oltreoceano» aggiunge l’autore.

Il naufragio del Principessa Mafalda

Un’altra voce trattata da Guaglianone nel Dizionario riguarda il naufragio del Principessa Mafalda, una tragedia che ha esplorato in modo approfondito anche nel suo libro di successo, Il Naufragio Previsto: l’ultimo viaggio del Principessa Mafalda, recentemente tradotto in spagnolo per il pubblico latinoamericano.

Il libro racconta la storia drammatica in cui più di quattrocento emigranti persero la vita al largo delle coste brasiliane. Sempre nel Dizionario, Guaglianone descrive il termine “Tanos”, abbreviazione di “Napolitanos“, usato colloquialmente in Sud America per identificare gli italiani.

«Questo lavoro – spiega Guaglianone – aiuta a comprendere meglio il fenomeno dell’emigrazione italiana, caratterizzato da duro lavoro, sacrifici e rinunce per cercare un futuro in terre lontane. Come disse il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: “Gli italiani all’estero hanno rappresentato e rappresentano una risorsa preziosa per l’Italia”. In quest’ottica, continuo nelle lontane Americhe il mio lavoro, con l’obiettivo di dare maggiore dignità ai tanti italiani, tra cui milioni di calabresi, che hanno lasciato la propria terra natale e gli affetti per garantire un futuro migliore a sé stessi e alle loro famiglie».

Guaglianone ha inoltre anticipato che sta completando un nuovo libro, una sorta di diario di viaggio che racconta la sua esperienza in nave per una serie di reportage televisivi sui porti dell’emigrazione atlantica.

Il viaggio, partito da Savona, lo ha portato, dopo ventuno giorni, a Rio de Janeiro, Santos, Montevideo e Buenos Aires, storici porti dell’emigrazione verso l’emisfero australe. Durante questo viaggio è stato accompagnato da Osvaldo Bevilacqua, storico volto della televisione italiana. Le presentazioni del nuovo libro sono previste per giugno 2025, con eventi a Milano, Roma e in Calabria.