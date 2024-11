Continua a viaggiare “Patres” produzione di Scenari Visibili, compagnia teatrale di Lamezia Terme. Il 27 gennaio sarà in scena a Palazzo Benaglio a Bergamo, il 28 gennaio al Teatro dei Filodrammatici di Milano dove riceverà il Premio Pradella 2018, il 17 febbraio al Centro Zo di Catania. La rappresentazione è stata premiata come miglior spettacolo al Festival Inventaria del 2014 al Teatro dell'Orologio Roma, ha vinto il Premio contro le mafie del Mei nel 2014 e si è aggiudicato il secondo premio al Festival Teatrale di Resistenza Museo Cervi di Reggio Emilia.

Trama

Un giovane Telemaco di Calabria attende da anni il ritorno di suo padre, paralizzato nell'attesa, davanti all'orizzonte che può solo immaginare dal buio della sua cecità, attende su una spiaggia bagnata dal Mar Tirreno, mette le mani in avanti per vedere l'orizzonte, si rivolge verso il mare e aspetta che questo padre ritorni. È il mare che scandisce e accompagna la vita di questo figlio, incapace di vedere come di andare, in attesa di un padre che invece non è in grado di restare/tornare a casa, in una terra a volte ostile. Un "Pater" che lega il figlio ad una corda perché altrimenti potrebbe perdersi, incapace di stargli accanto, non ritrova il coraggio della testimonianza e la forza della trasmissione. Telemaco dalla lunga attesa, non aspetta un Godot, aspetta realmente qualcuno e l'attesa è dinamica, come un'erranza, un rischio. Goethe afferma che l'eredità sta in un movimento di riconquista, vero erede è un orfano a cui nessuno garantirà nulla. Ereditiamo il niente, ma non proveniamo dal niente, occorre quindi recuperare il nostro scarto col passato.

Premio Riccardo Pradella

Il Premio Riccardo Pradella è stato istituito nel 2013 dall'Accademia dei Filodrammatici per ricordare Riccardo Pradella, attore e regista, scomparso nel 2012, promotore della riapertura del Teatro Filodrammatici nel 1970 e, dal 1985, apprezzatissimo docente della Scuola. Il Premio è a cadenza biennale e ha l'obiettivo di fornire uno spazio di visibilità, sostegno e promozione a compagnie che si siano impegnate nel dar vita a un progetto di lavoro collettivo e continuativo. Il bando è rivolto a compagnie legalmente costituite (in qualsiasi forma giuridica) che possano dimostrare, all'atto dell'iscrizione al bando, un'attività produttiva professionale di almeno un anno, intesa come presenza in teatri, stagioni o festival teatrali in Italia o all'estero. La compagnia vincitrice sarà ospitata per una serata al Teatro Filodrammatici, occasione in cui potrà presentare uno spettacolo scelto tra quelli in repertorio o proporre il debutto di un inedito. L'edizione 2014 è stata vinta ex-equo dalla compagnia Eco di Fondo con Le rotaie della memoria e da Maurizio Pellegrini & the Chamber Swing Orchestra con A qualcuno piace Fred. Vincitrice dell'edizione 2016 è stata la Confraternita del Chianti con Non voltarti indietro.

Motivazione assegnazione premio Pradella 2018

La giuria del Premio Pradella, esaminati i 26 progetti, ha ritenuto che lo spettacolo "Patres" della Compagnia Scenari Visibili di Lamezia Terme corrispondesse più degli altri ai criteri di selezione richiesti dal bando. La commissione ha molto apprezzato la ricerca drammaturgica, il lavoro sulla parola densa, immediata e arricchita di parti dialettali e l'originalità del soggetto nel testo di Saverio Tavano con in scena Dario Natale e Gianluca Vetromilo. Protagonsti in Patres sono il mare, la terra, la fuga impossibile/possibile, l'orizzonte invisibile al protagonista e soprattutto il conflitto tra un padre e un figlio descritti con notevole impatto emotivo nel testo e sulla scena. L'intensa attività di spettacolo, laboratori e azioni sul territorio fanno di Scenari Visibili una delle realtà rilevanti del sud di Italia che la commissione giudicatrice è lieta di poter proporre al Teatro Filodrammatici di Milano nella stagione teatrale 2018/19.