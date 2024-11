L’ambasciatrice di Norvegia in Italia, Margit F. Tveiten, arriverà in Calabria, sabato 27 luglio, per visitare il Parco della Sila in vista dell’evento annuale del “Peperoncino Jazz Festival”, manifestazione che ha da sempre visto la collaborazione tra la reale ambasciata di Norvegia e l’ente parco, sin dalla sua prima edizione nel 2009.

«È un onore avere l’ambasciatrice di Norvegia in visita nella nostra Sila, con la quale poter condividere un momento significativo per la nostra comunità alla scoperta delle bellezze che il nostro territorio offre», ha dichiarato il commissario straordinario del parco della Sila, Francesco Curcio.

Per l’occasione sono stati invitati a partecipare il prefetto di Cosenza, il comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, il presidente della comunità del parco, i sindaci dei comuni del parco della Sila, i presidenti delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, il presidente della regione Calabria Mario Oliverio, le guide ufficiali del parco, gli operatori di Lorica, la proloco, "Destinazione Sila" e confcommercio Sila.

Peperoncino Jazz Festival

Il Peperoncino Jazz festival giunto alla sua decima edizione approderà nei luoghi più affascinanti della Sila con una serie di concerti internazionali ad ingresso libero realizzati con il contributo del Parco della Sila - in quanto fortemente voluti dal commissario straordinario Francesco Curcio e dal direttore dell’ente Parco, Giuseppe Luzzi, e realizzati con i prestigiosi patrocini istituzionali della Reale ambasciata di Norvegia e del consolato degli Stati Uniti d’America.

La ricchissima parentesi silana del festival jazz sarà inaugurata nel segno delle sonorità nordiche, con una intensa “due giorni” nel corso della quale si esibiranno i migliori musicisti della scena jazzistica norvegese.