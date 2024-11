La decisione della commissione Pari opportunità del Comune in occasione della festa delle donne: «Battaglia di civiltà»

Sarà un "8 marzo" in controtendenza ma dal forte sapore simbolico quello proposto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone. La Commissione presieduta da Maria Ruggiero, infatti, è scritto in una nota, ha deciso di non promuovere in occasione della giornata della festa della donna nessuna iniziativa ma attraverso una "rumorosa" giornata di silenzio esprimere tutta la determinazione affinché si ponga fine alla violenza sulle donne ed al femminicidio.

!banner!

«Un 'no' netto - prosegue la nota - alla celebrazione di una festa che non è più tale ma invece un fermo segnale di partecipazione ad una battaglia di civiltà. La Commissione ritiene che bisogna anche sostenere il principio di condanne certe per chi si macchia di simili vili reati senza sconto di pena. La Commissione, attraverso azioni specifiche, condividerà questo 'silenzio' di condanna con tutta la comunità cittadina».