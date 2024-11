Domenica 2 dicembre 2018, alle ore 17, a Grisolia, Cosenza, nei locali della ex scuola elementare di Via Anzio, si terrà la presentazione del libro “Per un pugno di arance” di Francesco Papa, il romanzo vincitore della selezione regionale del Premio Letterario “La Giara” della Rai nel 2017 (foto infoturismo.com).

Il libro, Pav Edizioni, racconta di come la vita tranquilla di un paesino calabrese nell'agosto del 1976 sia sconvolta dall'arrivo di due pericolosi terroristi. In questo scenario da anni di piombo si innestano le storie personali di Bertino, giovane con problemi relazionali che insegue l'amore, di Maria Susetta, vedova dalla fervente devozione religiosa, del maresciallo D'Alessandro, militare integerrimo dall'arresto facile, del sindaco Manzella, comunista per opportunità, e di tanti altri personaggi che popolano il paese. Per la piccola caserma di Grisolia e soprattutto per il suo comandante l'arrivo dei terroristi potrebbe essere l'occasione di una vita per dimostrare il proprio valore, riusciranno degli scalcinati militari di provincia a neutralizzare due individui ricercati da tutti i corpi di polizia del paese? Quel che è certo è che le apparenze ingannano e ognuno dei personaggi ha un segreto che prima o poi dovrà rivelare. Tutto questo avverrà in un vortice di avvenimenti al limite del tragicomico.

Francesco Papa, vicesindaco di Grisolia, ha da sempre la passione per la scrittura e lo ha dimostrato con questa prima prova letteraria che in questi primi giorni di uscita sta già incontrando il favore del pubblico.

Alla presentazione, interverranno oltre all'autore, il comitato editoriale della Pav Edizione, il sindaco di Grisolia, Antonio Longo, il presidente dell'associazione socioculturale Calabria Nuova, Nuccio Di Gioia, e il direttore di Radio Digiesse, Martino Ciano.