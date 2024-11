“Pianta la… terrazza” è l'iniziativa dedicata al giovane scomparso qualche anno fa per un male incurabile

«Una mattinata di festa e commozione nel ricordo di un gran bravo ragazzo». Così il consigliere comunale di Catanzaro Eugenio Riccio a proposito della manifestazione “Pianta la… terrazza” che si è tenuta sulla terrazza dell’ex lido Pineta nel quartiere Lido, dedicata alla memoria di Matteo Saliceti, giovane catanzarese scomparso qualche anno fa per un male repentino, invasivo e incurabile.

«Sono stati tantissimi i parenti, gli amici e anche solo i semplici cittadini che hanno partecipato alla manifestazione organizzata per abbellire la terrazza e commemorare Matteo - ha sottolineato Riccio - ed è stato molto toccante essere aiutati dai genitori del ragazzo che non hanno voluto mancare l’appuntamento nonostante l’immane dolore causato da un vuoto incolmabile. A loro voglio rivolgere il più grande e sentito ringraziamento a nome dell’amministrazione tutta: hanno dimostrato sensibilità e senso civico nonostante tutto. Non era scontato».

"La terrazza di Matteo" rappresenta, secondo il consigliere, uno dei punti di incontro più frequentati del lungomare ed ora si presenta più calda, colorata e viva grazie alle piante e ai fiori che l’hanno resa un luogo molto accogliente. L’evento si ripete ogni anno il 25 aprile e ha dimostrato ancora una volta l'attenzione e la vicinanza verso la famiglia di Matteo e il rispetto per l'ambinete e il decoro urbano. «Sono aspetti che ci interessano - ha concluso Riccio - e vedere oggi l’aspetto di questa piccola ma suggestiva terrazza sul mare, ne è la vera testimonianza. Sarà contento Matteo, da lassù, guardando quella porzione di lungomare che porta il suo nome: l’abbiamo fatto pensando a lui… Matteo ha vinto».