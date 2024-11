L’associazione di volontariato Ali di fata di Pizzo, in prossimità delle feste natalizie, ha organizzato per domenica 15 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle 17.00, una raccolta di generi alimentari da offrire alle famiglie in difficoltà del comprensorio. L’invito rivolto a tutti i cittadini è quello di contribuire attraverso beni a lunga conservazione e di facile stoccaggio ovvero pasta, latte, scatolame, biscotti; ma anche prodotti per l'infanzia quali omogeneizzati, pannolini e pappe. Un impegno costante quello dell’associazione di viale Martiri d’Ungheria, con sede operativa presso la palazzina ex Giudice di Pace, da anni ormai attenta alle esigenze dei più bisognosi, nata in memoria di Federica, una splendida ragazza morta a soli 23 anni a causa di un arresto cardiaco ma viva nei gesti e nelle azioni quotidiane di uomini e donne dal grande cuore che, coordinati dalla mamma della ragazza, Pinella Belvedere, settimanalmente aiutano in silenzio chi ha veramente bisogno di un aiuto concreto e di calore umano.