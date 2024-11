Maurizio Stumbo, di Belvedere Marittimo è fra i professionisti premiati nell'ambito della 54esima festa dei calabresi, premio Brutium, con una cerimonia che ha visto la consegna dei riconoscimenti per le edizioni 2021 e 2022 dopo la pausa imposta dal Covid. La premiazione si è tenuta a Roma, in Campidoglio.



Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università degli studi della Calabria ed abilitato alla professione di Ingegnere nel 1999, il professionista belvederese insignito del prestigioso premio, ha conseguito un master in “Economia e Management della Sanità” all' Università Tor Vergata della Capitale. Esperto in Consulenza Direzionale e Tecnologica in ambito ICT, dal 2016 fino a gennaio 2022, è stato direttore Sistemi informativi di Laziocrea S.p.A., società In-House di Regione Lazio, che si occupa della Governance del sistema informativo regionale e supporta la Regione Lazio nella definizione delle strategie di crescita digitale, progettando e realizzando le attività connesse all’agenda digitale regionale.