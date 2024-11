Si conclude tra gli applausi la IX edizione del prestigioso Premio letterario Caccuri. «La bellezza può essere preziosa e inafferrabile come quella della città perfetta che Carlo e Renzo Piano raccontano attraverso un immaginario viaggio per mare nei luoghi in cui il grande architetto italiano ha costruito le sue opere. Una bussola non solo per gli architetti, ma per tutti», affermano gli organizzatori al momento della premiazione. Il saggio "Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza", edito da Feltrinelli, conquista l'Accademia dei caccuriani celebrando «la bellezza nella sua accezione più ampia, la bellezza come ricerca costante di un altro mondo possibile da costruire insieme con il coraggio e la partecipazione di tutti, ognuno con il proprio contributo».



Gli altri premi

Al secondo posto, a pari merito, si posizionano "Storia di Marcella che fu Marcello" (La Nave di Teseo) di Bianca Berlinguer, "Questa non è l'Italia" (Newton Compton) di Alan Friedman e "Odiare l'odio" (Rizzoli) di Walter Veltroni. La giuria vede il bello anche nell'opera di Lia Levi "L'anima ciliegia" edito da HarperCollins, storia di una donna e della sua forza, che vince il Premio per la Narrativa.

Altro premiato della cerimonia, prima del riconoscimento finale, è stato Mimmo Lucano, con la sua opera "Il fuorilegge" edito da Feltrinelli, che in tutta risposta si rivolge alla giuria:« La politica per come la intendo io significa mettersi al servizio degli altri. E penso che premiare uno come me sia una scelta coraggiosa». Lucano si aggiudica il riconoscimento speciale "FonCarical - Alessandro Salem" e si aggiunge ai personaggi di spicco già onorati nelle precedenti giornate, il procuratore Nicola Gratteri e il maestro orafo Michele Affidato.

Non manca, infine, l'apprezzamento artistico-musicale, grazie all'esibizione conclusiva di Ron, in un concerto che gli vale il Premio per la Musica. La serata è stata condotta da Francesca Lagoteta e Gianluigi Nuzzi.